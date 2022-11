Bancomat: sotto i 60 euro i commercianti non saranno più obbligati ad accettare pagamenti con il Pos

I commercianti parmigiani che rifiuteranno il pagamento con il Pos per strisciate fino a 60 euro non saranno sanzionabili. E' questa una delle novità più rilevanti contenute nell'ultima bozza della manovra che prevede l'innalzamento da 30 a 60 euro del limite per commercianti, negozianti e artigiani per quanto riguarda il pagamento non in contanti. In pratica non potranno essere sanzionati se rifiuteranno il pagamento con il Pos per cifre uguali o inferiori ai 60 euro.

Oggi, o al massimo domani, la manovra dovrebbe iniziare il percorso parlamentare alla Camera, e lo fa in tempi eccezionalmente stretti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara a una vera e propria corsa contro il tempo per il doppio test della legge di bilancio e del piano di ripresa e resilienza.

Dall'inizio dell'estate tutti i commercianti, gli artigiani e i professionisti sono tenuti ad accettare i pagamenti elettronici tramite Pos, micro-transazioni comprese, pena una sanzione pecuniaria di 30 euro, a cui va aggiunto il 4% del valore della transazione per cui è stato rifiutato il pagamento non in contanti. Ciò significa ad esempio che se un commerciante rifiuta un pagamento tramite Pos per un articolo del valore di 20 euro, deve pagare una multa di 30,8 euro