Parco delle magnolie, erba alta e panchine inagibili

Nel Parco delle magnolie di via Leporati l'erba cresce alta e indisturbata. Forasacchi che spuntano e arrivano all'altezza delle panchine. Coprendole, quasi e rendendole inagibili. Sono diverse le segnalazioni arrivate in redazione, tutte più o meno vanno in questa direzione: "Questa è la cura che ha il comune per i parchi cittadini". Denunce circa lo stato di abbandono delle aree verdi in diversi quartieri. Servirebbe un po' di manutenzione in vista dell'estate, soprattutto.