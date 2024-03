Parma al 93° posto tra le città con il miglior clima

È Bari la città con il miglior clima in Italia, al primo posto della nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicata sul quotidiano di lunedì 25 marzo. La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della “Qualità della vita” realizzata dal Sole 24 Ore per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo». I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti metereologici di 3bmeteo. In questa classifica, Parma si piazza all'11° posto per qualità della vita, su 107 province. La performance migliore la vede al primo posto come saldo migratorio totale (nella differenza tra iscritti e cancellati all'anagrafe ogni mille residenti), mentre occupa la 102° posizione in classifica alla voce 'Imprenditorialità giovanile'. Un titolare under 35, ogni 100 imprese registrate (Infocamere, Al 30 settembre 2023). Per quando riguarda il clima, Parma è al 93° posto. Sono 7,7 ore si sole al giorno. 89° in classifica per 'ondate di calore' e 6° per eventi estremi. In media ha fatto registrare 9 giorni con accumulo di pioggia superiore a 40 mm nel periodo 2011-2021. Sul fondo della classifica troviamo ancora una volta diversi centri della pianura padana che si posizionano lungo l’asse del Po, tra cui Alessandria (106ª), Pavia (105ª), Cremona (104ª), Piacenza (102ª), Lodi (101ª), Asti ( 100ª) e Ferrara ( 99ª).

Per 'ricchezza e consumi' è al 4° posto, con due posizioni guadagnate rispetto alla precedente classifica. Un balzo in avanti, di tre posizioni, anche alla voce 'affari e lavoro', che vede Parma al 20° posto, mentre ha perso tre posizioni per quanto riguarda 'Giustizia e sicurezza'. È 82esima. Per 'ambienti e servizi', Parma occupa il 14° posto, mentre scende addirittura di 21 posizioni e si piazza al 34° posto per quanto riguarda 'Cultura e tempo libero'.