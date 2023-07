Pensionati Cisl ER: dal Papa il 23 luglio per la Giornata Nonni e Anziani

Domenica 23 luglio, 353 pensionati della Cisl dell’Emilia-Romagna, organizzati dal sindacato Fnp, si sono recati a Roma per assistere alla Messa celebrata dal Pontefice nella Basilica di San Pietro alle 10, in occasione della III Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani. Da Piacenza e Parma in pullman una delegazione con oltre 50 persone: dopo il pernottamento a Tivoli, la messa da Papa Bergoglio.

La ricorrenza è stata istituita nel 2021 da Papa Francesco nell’ultima Domenica di luglio per onorare e rendere omaggio ai nonni ed agli anziani, riconoscendo il loro importante e fondamentale ruolo nella società.

Il tema scelto dal Santo Padre per la giornata dei Nonni e degli Anziani è ‘Di generazione in generazione la sua misericordia’ (Lc 1,50): esorta ad un rinnovato incontro tra giovani e anziani ed anticipa la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) che si celebrerà a Lisbona dal 1° al 6 agosto. L'incontro tra la giovane Maria e l'anziana cugina Elisabetta - due donne che portano in sé una promessa di futuro - è al centro, sia del messaggio dedicato dal Papa ai Nonni e agli Anziani sia a quello rivolto ai giovani in partenza per la GMG : "Il cammino di Maria e l'accoglienza di Elisabetta aprono infatti le porte al manifestarsi della salvezza: attraverso il loro abbraccio, la sua misericordia irrompe con gioiosa mitezza nella storia".

La Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un invito ai giovani a fare visita agli anziani soli della propria comunità, mentre in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù gli anziani sono invitati a pregare particolarmente per i giovani, accompagnandoli così nel pellegrinaggio verso Lisbona.

“Il rapporto intergenerazionale è un tema caro ai pensionati Cisl - osserva il parmigiano Roberto Pezzani, segretario generale Fnp Cisl Emilia-Romagna - Il reciproco scambio culturale, affettivo e valoriale tra giovani ed anziani è alla base della pacifica convivenza nelle nostre comunità, nonché premessa indispensabile di futuro per tutti i suoi componenti”. Pezzani non ha dubbi: “Gli anziani, i nonni, sono la nostra storia, il passato su cui poggia il presente e la dote di conoscenze ed esperienze necessarie ai giovani per andare avanti. La Fnp - osserva ancora il responsabile pensionati Cisl Emilia Romagna - da tempo ha messo in campo azioni di conciliazione generazionale, attraverso iniziative comuni in cui operano insieme giovani ed anziani. Sancire con l’autorevolezza del Papa il valore aggiunto della presenza sempre più numerosa di anziani, nonni, nella nostra società è sprone ad essere sempre più impegnati come sindacato in iniziative intergenerazionali per tutelare e valorizzare anziani e giovani”.

In occasione della III Giornata Mondiale dei Nonni, il Papa concede l’indulgenza plenaria a chi ha partecipato alla Messa da Lui officiata in San Pietro il 23 luglio, a chi in questo giorno ha visitato persone anziane sole o affette da malattie e disabilità ed ai malati uniti spiritualmente alle funzioni sacre. L’indulgenza plenaria vale anche come suffragio alle anime del Purgatorio.