Perde la pistola in casa: 50enne denunciato

I carabinieri di Noceto hanno denunciato un 50enne per omessa custodia di armi. L’uomo, nella mattinata del 9 marzo, si è recato in caserma per segnalare di non riuscire più a trovare una pistola di sua proprietà, regolarmente denunciata, che avrebbe dovuto custodire all’interno della sua abitazione. I militari, data la delicatezza della materia delle armi, che comporta da parte dei detentori una serie di responsabilità e obblighi circa la loro custodia, hanno voluto approfondire l’accaduto e cosi hanno accertato che l’uomo, che deteneva con regolare denuncia l’arma, aveva però, per sua stessa ammissione, omesso di controllarla da diverso tempo, non utilizzandola da alcuni anni, dando per scontato che si trovasse nel luogo dove l’aveva riposta.

Solo nella mattinata del 9 marzo, riordinando alcuni oggetti, si era avveduto che l’arma non era più al suo posto, non sapendo precisare le circostanze di luogo e tempo in cui l’arma era scomparsa. I militari, effettuati gli accertamenti del caso, hanno immediatamente inserito l’arma tra quelle da ricercare e quindi hanno denunciato il 50enne per non aver custodito in maniera adeguata l’arma.