Pinko consegna un mezzo di soccorso alla Protezione Civile

In seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio 2023, Pinko sceglie di donare un aiuto concreto alla sua regione con la consegna di un mezzo di soccorso alla Protezione Civile di Fidenza. Il brand italiano - che ha il suo headquarters a Fidenza – dimostra l’amore per la sua regione con l’acquisto di un furgone Fiat Ducato reso mezzo di soccorso dalla concessionaria Auto Zatti, grazie all’installazione di accessori per le emergenze. La donazione del mezzo ha l’obiettivo di far fronte ad eventuali emergenze future, un aiuto realmente importante in seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nei mesi scorsi. Il mezzo di soccorso, brandizzato da PromoService, sarà consegnato alla Protezione Civile di Fidenza il 16 Ottobre con uno stand in Piazza Garibaldi a Fidenza, durante una cerimonia di consegna ufficiale che vedrà la partecipazione di Pietro Negra, presidente e fondatore di Pinko, il sindaco di Fidenza Andrea Massari e il presidente della Protezione Civile di Fidenza Alessio Quarantelli. La donazione conferma il grande impegno di Pinko nei confronti delle persone e del mondo in cui viviamo e fa parte di Pinko Take Care, il progetto di sostenibilità etica ed ambientale basato sulla cura e protezione degli altri, con l’obiettivo di migliorarsi continuamente e di essere fonte di ispirazione per gli altri.