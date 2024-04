La piscina abbandonata rifugio di tossici e spacciatori

La piscina di viale Piacenza abbandonata che di notte diventa rifugio di senzatetto, tossicodipendenti e spacciatori. A raccontarlo sono alcuni residenti del quartiere che, nel corso delle ultime settimane, hanno osservato movimenti sospetti di fronte a quella che un tempo era un fiore all'occhiello per quanto riguarda le strutture sportive della città. Ora, che il tempo sta lasciando i primi segni di abbandono, la struttura sarebbe frequentata anche da persone senza un tetto sopra la testa, oltre che da tossicodipendenti che utilizzerebbero la piscina abbandonata come luogo in cui consumare sostanze stupefacenti.

"Sotto l' occhio di questa Amministrazione - sottolinea un cittadino - tutto passa sott'occhio. Piscina comunale abbandonata a se stessa con porte rotte e rifugio per senzatetto e tossicodipendenti, caro sindaco non è questa la città che vogliamo"