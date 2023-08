"Camminare è pace": il poliziotto pellegrino Giuliano Maltempi, partito da Canterbury per arrivare a Roma, fa tappa a Fidenza

Venerdì 18 agosto alle ore 15, presso la cattedrale di Fidenza, il personale della Polizia di Stato di Parma insieme all’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Parma accoglieranno il socio effettivo in congedo Anps Assistente capo Coordinatore della Polizia di Stato, Giuliano Maltempi impegnato nel cammino della via Francigena sotto lo slogan “Insieme con il Pellegrino sulla via della pace”.

Giuliano Maltempi partito da Canterbury lo scorso 23 giugno, giungerà a Roma presso la Città del Vaticano dopo aver percorso 2200 chilometri a piedi. Domani giungerà nella nostra provincia per la tappa parmigiana. Giuliano Maltempi arriverà da Piacenza, dove è arrivato il 16 agosto. Sul posto saranno presenti anche gli agenti della polizia stradale.

Il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato stante il messaggio mediatico di pace di particolare attuale interesse sociale sia per i conflitti in atto che per gli ormai quotidiani drammatici violenti eventi delittuosi che coinvolgono categorie di persone più deboli, ha approvato l’impresa che verrà realizzata per tramite del nostro sodalizio. Nello specifico il “cammino” sulla via Francigena per circa Km. 2.200, si svolgerà con partenza, verso la fine del mese di giugno c.a., dalla cittadina inglese di Canterbury, con arrivo a Roma verso la prima settimana del mese di settembre

L’ANPS, lo sosterrà materialmente, condividendo con lo stesso lo slogan “insieme con il Pellegrino sulla via della Pace”, a mezzo delle strutture sezionali che il pellegrino incontrerà lungo il suo percorso in territorio Italiano e più precisamente dalle Sezioni ANPS di:

Aosta, Ivrea, Vercelli, Pavia, Piacenza, Fidenza (PR), Sarzana (SP), Massa, Lucca, Pontedera (PI) Siena, Viterbo e in particolare la Sezione di Roma dove terminerà l’impresa la Città del vaticano (Ufficio Accoglienza Via Francigena dove gli verrà rilasciato il “Testimonium” dei Pellegrini.