Parma, la Lega: "Contrastare la processionaria nel quartiere di via Volturno"

Fare chiarezza sull'infestazione da processionaria nel quartiere di via Volturno a Parma.

A chiederlo è la Lega in un'interrogazione a firma di Emiliano Occhi (primo firmatario) e Fabio Rainieri per i quali "è apparso sui quotidiani locali la denuncia di alcuni residenti nel comune di Parma, preoccupati, in merito alla presenza di nidi di processionarie nella zona di Via

Volturno, per la precisione nel parco Via De Sica, che stanno infestando alberi adiacenti ai giochi bimbi, all’area cani, ai campi da calcio ed ai campi da baseball".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'amministrazione regionale "se è a conoscenza di quanto denunciato da parte dei cittadini residenti nella zona di Via Volturno del Comune di Parma e ritiene sia fondata la loro preoccupazione per le negative conseguenze sanitarie che la presenza di nidi di processionaria su alberi in luoghi molto frequentati può comportare".

Poi ancora: "la Regione ritiene si debba intervenire con estrema urgenza all’eliminazione dei nidi di processionaria individuati ed intende sollecitare tale intervento da parte degli enti localmente competenti e se il Comune di Parma ha effettuato campagne di profilassi per evitare la pericolosa presenza di processionaria nei parchi della stessa città come da indicazioni regionali".