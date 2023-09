Safety Days: il 20 settembre gazebo della polizia stradale nell'area di servizio di Medesano lungo l'A15

Roadpol– European Roads Policing Network ha programmato, anche per l’anno 2023, l’evento europeo denominato “Safety Days”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità” che ha luogo dal 16 al 22 settembre 2023 e ha lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata con zero vittime sulle strade Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia degli Emirati Arabi Uniti. L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021 – 2030.

Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa, all’interno di specifiche aree strategiche. Lo scopo della campagna “Safety Days”, programmata nel periodo dal 16 al 22 settembre 2023, è predisporre sull’intero territorio nazionale mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità, individuabili nella elevata velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo e nell’uso di telefoni cellulari alla guida (principale fonte di distrazione). L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte, sicché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione europea stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune. Il Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna ha predisposto, pertanto, sul territorio di propria competenza, per tutto il periodo sopra indicato e sulle ventiquattrore, l’effettuazione di mirati controlli sulle arterie autostradali e su quelle di grande comunicazione.

Per l’occasione, dalle ore 10 alle ore 18 di mercoledì 20 settembre, la Sezione Polizia Stradale di Parma - in collaborazione con la Direzione del Tronco Autocisa di Salt - allestirà, nel piazzale antistante i locali adibiti alla ristorazione nell’area di servizio Medesano sull’A15 in direzione La Spezia, un gazebo dove, oltre ad esporre veicoli e strumentazione in uso alla specialità della Polizia Stradale, personale dipendente della Sezione, opportunamente formato, sarà impiegato per la divulgazione dell’importante messaggio legato alla sicurezza stradale all’utenza che si troverà a transitare nell’area di servizio.

Sarà presente una postazione della Croce Rossa Italiana nella quale sarà possibile effettuare un checkup sanitario speditivo per controlli sulle condizioni fisiche (es. temperatura, pressione sanguigna, ecc.). Parteciperà anche personale della F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani “Emilia” per la distribuzione di materiale divulgativo specifico per la sensibilizzazione, la prevenzione e l’informazione di una particolare categoria di conducenti. Alle ore 11.00 E’ un vero e proprio “patto” con gli utenti della strada (che potranno firmare online il formale “impegno” a rispettare le regole presente sul sito www.roadsafetydays.eu) per ridurre a zero gli incidenti stradali.