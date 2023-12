Saldi, parte il countdown: a Parma si parte il 5 gennaio

La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni ha accolto le richieste della maggior parte delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando come data di inizio dei saldi invernali venerdì 5 gennaio 2024 in tutta Italia. A Parma, dunque, per il weekend dell'Epifania, partirà la caccia allo sconto e proseguirà fino al 4 marzo.

L'unica ad anticipare è stata la Valle d'Aosta, che inizierà la stagione degli sconti già dal 3 gennaio 2023. La data adottata dalla maggior parte del territorio nazionale è quindi rimasta quella prevista nell’accordo relativo agli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato il 24 marzo 2011, quindi il primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Il calendario dei saldi invernali 2024 Di seguito il calendario ufficiale con le date di inizio e fine dei saldi invernali 2024, divise per regione, e le disposizioni adottate in merito alle vendite promozionali.