Salsomaggiore Terme: servizio idrico sospeso nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre

A causa di alcuni interventi di manutenzione straordinaria nella rete acquedottistica di Salsomaggiore Terme, dalle ore 23 di martedì 17 alle ore 6 di mercoledì 18 ottobre potrà essere interrotta l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: Via Matteotti (dal civico 1 al 47), Via Bacchelli, Via Roma, Via dei Bersaglieri, Parco Giuseppe Mazzini, Via Puccini, Via Petrarca, Via Leonardo Da Vinci, Via Carducci, Piazzale Stazione, Viale Indipendenza, Via Partigiani Salsesi, Via Corridoni (dal civico 2 al 20), Via Trento, Via della Pace (dal civico 2 al 30), Via Verdi (dal civico 1 al 2), Via Toscanini (dal civico 1 al 2), Via Campanini (dal civico 1 al 4), Via Rossini, Via Torino, Via Bissolati (dal civico 1 al 30).

A lavori ultimati potrebbero verificarsi disservizi come piccoli fenomeni di torbidità, eliminabile lasciando scorrere l’acqua per qualche minuto. Scusandosi per il disagio, EmiliAmbiente invita gli utenti a segnalare eventuali problematiche – solo nel caso in cui dopo le ore 6 l’erogazione non fosse tornata nella norma – utilizzando il Numero Verde Servizio Pronto Intervento, 800 992739. In caso di maltempo l’intervento verrà eseguito il giorno successivo allo stesso orario.