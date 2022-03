San Leonardo: i volontari delle associazioni puliscono il parco Nord

“Prendersi cura dei luoghi che si vivono, aumenta la coesione sociale e dà la possibilità di creare creare valore condiviso con la comunità locale che ogni “ giorno ci accoglie”, sono queste le parole con cui Ilaria Pisaroni, rappresentante del Cral Chiesi ed ente

promotore, presenta il progetto “San Leo Green”, insieme a Ermelinda Pittelli di IBO Italia, associazione di coordinamento, e Michela Papotti di Chiesi Farmaceutici.

Il progetto prevede un intervento continuativo di pulizie delle Aree Verdi e dei parchi del Quartiere San Leonardo da marzo a dicembre 2022, con un appuntamento a cadenza mensile. Sabato 26 Marzo, è partito il progetto, con il primo appuntamento, che ha visto la pulizia del Parco del Naviglio, piu’ conosciuto come Parco Nord. 25 Volontari del Cral Chiesi, di Ibo Italia, e di altre associazione del Quartiere: Associazione Biblioteca San Leonardo, Medaglie D’Oro Bormioli, Punto di Comunità e liberi cittadini. Si segnala inoltre la

presenza di Magica Bici, grazie alla Polisportiva Gioco.

I volontari si sono riuniti a Casa nel Parco, dove sono stati consegnati guanti, pinze e rastrelli, per poi dividersi in 2 gruppi, un gruppo ha ripulito l’area del Parco su Via Paradigna, mentre l’altro gruppo ha ripulito l’area di Strada del Naviglio. Oltre agli appuntamenti mensili, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Fiorente, ci prenderemo cura delle aree verdi che circondano alcuni punti strategici del quartiere come la Scuola di Via Micheli e di Via Milano. Il progetto ha anche quindi un’importante valenza di inclusione sociale: imparare a fare insieme, una volta a settimana, a turno, un gruppo di bambini della scuola affiancheranno i ragazzi della cooperativa.





Le giornate di pulizia saranno accompagnate da azioni comunicative e di educazione ambientale, grazie alla disponibilità di Ibo Italia, Arpae Emilia Romagna ed Eduiren, proporremo anche un percorso di formazione ai volontari del Cral Chiesi, che successivamente proporranno laboratori di educazione ambientale a gruppi giovanili del quartiere sia dentro che fuori la scuola.

"Gli obiettivi principali del progetto San Leo Green - si legge in una nota - sono: aumentare la consapevolezza della cittadinanza sulle tematiche ambientali; aumentare il senso di appartenenza e la coesione sociale nel quartiere: intergenerazionale e interculturale; migliorare, attraverso la pulizia, la vivibilità delle aree verdi di San Leonardo. Il risultato che ci aspettiamo è la creazione di una rete di soggetti del quartiere disponibili a promuovere una la campagna di sensibilizzazione nel quartiere, ma soprattutto disponibili ad attivare azioni concrete di cittadinanza attiva attraverso giornate di pulizie nelle aree verdi da marzo a dicembre.

L’iniziativa coinvolgera’ diverse realtà attive sul territorio: il Cral Chiesi, i famigliari dei dipendenti dell’azienda, le associazioni attive nel quartiere, il Ccv di quartiere, gli Istituti Comprensivi Micheli e Toscanini, li Scout, le Parrocchie, ma anche il Centro Giovani Scuola

del Fare, il Comune di Parma, Iren ambiente ed Eduiren. Prossimo appuntamento 23 Aprile. Prevista la pulizia del Parco di Via Verona. Per iscriversi come volontari: https://forms.gle/ZQG4knX1tKsWYYmB7 Per informazioni iboitalia.gruppoparma@gmail.com