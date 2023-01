Sant'Ilario: tutti gli orari degli autobus per il 13 gennaio

In occasione della festività di S. Ilario, Patrono di Parma, venerdì 13 Gennaio 2023, saranno effettuati dei servizi di trasporto pubblico che, tenendo conto della chiusura nel solo Comune di Parma delle scuole di ogni ordine e grado e delle attività lavorative ordinarie, prevede la modifica dei servizi di linea seguenti:

Linee urbane

? Sospensione di tutti i rinforzi scolastici urbani.

linee extraurbane

Sospensione delle corse scolastiche che collegano le località periferiche con Parma,

e precisamente:

? Linea Roccabianca-Palasone-Trecasali-Parma

corsa n. 3 delle ore 6:30 da Roccabianca per Parma

corsa n. 3bis delle ore 6:54 da Trecasali per Parma

corsa n. 4 delle ore 13:25 da Parma per Roccabianca

? Linea Roncopascolo-Eia-Parma

corsa n. 422 delle ore 6:40 da Parma per Roncopascolo

corsa n. 421 delle ore 7:00 da Roncopascolo per Parma

corsa n. 430 delle ore 13:30 da Parma per Roncopascolo

corsa n. 429 delle ore 14:10 da Roncopascolo per Parma

? Linea Busseto-Polesine-Roccabianca-S. Secondo-Parma

corse n. 205-405 delle ore 6:45 da Stagno per S. Secondo-Parma

corse n. 414-214 delle ore 13:25 da Parma per S. Secondo-Roccabianca-Zibello

corsa n. 224 delle ore 14:20 da Roccabianca per Stagno

? Linea Busseto-Soragna-Fontanellato-Fidenza

corsa n. 600 delle ore 6:25 da Parma per Fontevivo

corsa n. 603bis delle ore 6:53 da Fontanellato per Parma

? Linea Fornovo-Medesano-Noceto-Parma

corsa n. 2002 delle ore 6:30 da Medesano per Fornovo

corsa n. 2004 delle ore 6:18 da Parma per Noceto

corsa n. U23 delle ore 6:44 da Medesano per Parma

corsa n. 2041 delle ore 6:57 da Noceto per Parma

corsa n. 2039 delle ore 6:37 da Felegara per Parma

corsa n. 2007 delle ore 6:57 da Noceto per Parma

corsa n. 2026 delle ore 13:25 da Parma per Medesano

corsa n. 2028 delle ore 13:30 da Parma per Noceto

corsa n. 2040 delle ore 13:32 da Parma per Noceto

corsa n. 2037 delle ore 14:40 da S.Andrea per Parma

? Linea S.Andrea Bagni-Medesano-Collecchio-Parma

corsa n. 2060 delle ore 13:15 da Parma per S.Andrea Bagni

corsa n. 2061 delle ore 14:19 da S.Andrea Bagni per Parma

? Linea Fornovo-Gaiano-Collecchio-Parma

corsa n. 4801 delle ore 6:55 da Fornovo per Parma

corsa n. 4803 delle ore 6:55 da Fornovo per Parma

corsa n. 4822 delle ore 13:28 da Parma per Fornovo

corsa n. 4812 delle ore 13:25 da Parma per Fornovo

corsa n. 4814 delle ore 13:27 da Parma per Fornovo

? Linea Felino-Sala Baganza-Collecchio Montecoppe-Parma

corsa n. 5327 delle ore 7:10 da Felino per Parma

corsa n. 5326 delle ore 13:25 da Parma per Felino

? Linea Calestano-Felino-Sala Baganza-Parma

corsa n. 5105 delle ore 7:07 da Felino per Parma

? Linea Calestano-Limido-S.Martino-Sinzano-Parma

corsa n. 5301 delle ore 6:45 da Calestano per Parma

corsa n. 5302 delle ore 13:25 da Parma per Calestano

? Linea S.Michele Tiorre-Felino-Gaione-Parma

corsa n. 5353 delle ore 7:00 da S.Michele Tiorre per Parma

corsa n. 5360 delle ore 13:30 da Parma per S.Michele Tiorre

? Linea Cafragna-Collecchio-Vicofertile-Parma

corsa n. 5001 delle ore 6:50 da Collecchio per Parma

corsa n. 5014 delle ore 13:25 da Parma per Collecchio

? Linea Fragno-Calestano

corsa n. 5666 delle ore 6:25 da Calestano per Fragno

corsa n. 5665 delle ore 6:35 da Fragno per Calestano

corsa n. 5672 delle ore 14:45 da Calestano per Fragno

corsa n. 5671 delle ore 14:55 da Fragno per Calestano

? Linea Panocchia/Corcagnano-Vigatto-Parma

corsa n. 7204 delle ore 7:50 da ParkSud per Corcagnano

corsa n. 7201bis delle ore 6:58 da Vigatto per Parma

? Linea Langhirano-Torrechiara-Corcagnano-Parma

corsa n. 7005 delle ore 6:55 da Langhirano per Parma

corsa n. 7013 delle ore 7:00 da Langhirano per Parma

corsa n. 7012 delle ore 13:25 da Pilastro per Langhirano

corsa n. 7014 delle ore 13:30 da Parma per Langhirano

? Linea Traversetolo-Mamiano-Basilicanova-Parma

corsa n. 7303 delle ore 6:55 da Traversetolo per Parma

corsa n. 7302bis delle ore 13:28 da Parma per Traversetolo

? Linea S.Polo d’Enza-Traversetolo-Pilastrello-Parma

corsa n. 7705U delle ore 6:52 da Traversetolo (Le Piane) per Parma

corsa n. 7708 delle ore 13:20 da Parma per Traversetolo-S.Polo d’Enza

corsa n. 7710 delle ore 13:30 da Parma per Traversetolo

corsa n. 7711 delle ore 14:30 da S.Polo d’Enza per Traversetolo

corsa n. 7713 delle ore 14:20 da S.Polo d’Enza per Traversetolo

? Linea Montecchio-Monticelli Terme-Parma

corsa n. 7901U delle ore 7:10 da Monticelli Terme per Parma

corsa n. 7903 delle ore 6:55 da Montecchio per Parma

corsa n. 7906 delle ore 13:35 da Parma per Montecchio

? Linea Castelnovo Sotto-Poviglio-Sorbolo-Parma

corsa n. 8201 delle ore 6:45 da Castelnovo Sotto per Parma

corsa n. 8223 delle ore 6:55 da S.Sisto per Parma

corsa n. 8222 delle ore 13:30 da Parma per Sorbolo

corsa n. 8220 delle ore 13:29 da Parma per Sorbolo

? Linea Mezzano Inferiore-Colorno-S.Polo di Torrile-Parma

corsa n. 8403 delle ore 6:35 da Mezzano Inferiore per Parma

corsa n. 8408 delle ore 13:34 da Parma per Mezzano Inferiore

corsa n. 8430 delle ore 6:28 da Parma per Colorno

corsa n. 8433 delle ore 7:10 da Colorno per Parma

corsa n. 8446 delle ore 6:32 da Parma per Colorno

corsa n. 8449 delle ore 7:00 da Colorno per Parma

corsa n. 8438 delle ore 13:30 da Parma per Colorno

corsa n. 8440 delle ore 13:29 da Parma per Colorno

corsa n. 8455 delle ore 14:20 da Colorno per Parma

? Linea Coltaro-Colorno-Torrile-Parma

corsa n. 8705 delle ore 6:55 da Colorno per Parma

corsa n. 8705bis delle ore 7:10 da Vicomero per Parma

corsa n. 8714 delle ore 13:25 da Parma per Colorno

corsa n. 8714bis delle ore 13:35 da Parma per Colorno

corsa n. 8729 delle ore 14:17 da Colorno per Parma

? Linea Ravadese-Case Vecchie-Pizzolese-Parma

corsa n. 8602 delle ore 6:15 da Parma per S.Andrea di Torrile

corsa n. 8601 delle ore 6:45 da S.Andrea di Torrile per Parma

corsa n. 8604 delle ore 13:35 da Parma per Pizzolese

corsa n. 8603 delle ore 14:32 da Pizzolese per Parma

? Linea Mezzano Inferiore-Coenzo-Sorbolo-Parma

corsa n. 8221 delle ore 6:56 da Sorbolo per Parma

? Linea Mezzani Inferiore-Casale-Strada Burla-Parma

corsa n. 8419 delle ore 6:50 da Mezzani per Parma

corsa n. 8420 delle ore 13:34 da Parma per Mezzani

? Viadana-Brescello-Sorbolo-Parma

corsa n. 8673bis delle ore 6:48 da Brescello per Parma

Verrà inoltre sospeso il collegamento con il polo scolastico di via Toscana/via

Abruzzi, quindi tutte le corse extraurbane in arrivo e in partenza da via Toscana/via

Abruzzi faranno capolinea nelle rispettive fermate in prossimità della stazione FS.