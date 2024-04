Sciopero dell'11 aprile: a Parma sarà di 8 ore

Giovedì 11 aprile sarà caldo anche per i lavoratori parmigiani che decideranno di aderire all'astensione dal lavoro nazionale proclamata da Cgil e Uil. A Parma e in tutta l'Emilia-Romagna lo sciopero sarà di 8 ore per tutti i settori pubblici e privati. La protesta arriva dopo l'ennesima tragedia sul lavoro, quella della centrale elettrica di Suviana.

"L'esplosione nella centrale elettrica nel bacino del lago di Suviana - scrivono i sindacati - ha tragicamente causato, un numero ancora imprecisato di morti e di feriti gravi tra i lavoratori diretti e indiretti e addetti alla centrale. L’incidente di Suviana è un gravissimo evento lesivo dell’ incolumità e della sicurezza dei lavoratori e fa presumere che gli impianti, i macchinari, e le infrastrutture, presentii nelle due centrali elettriche, non garantiscano livelli adeguati di sicurezza per i lavoratori e per i cittadini.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali CGIL Emilia Romagna e UIL Emilia Romagna intendono protestare immediatamente, per richiamare le autorità politiche e le imprese al dovere di assumere, come prioritario, il tema della sicurezza sul lavoro. Proclamano, pertanto, uno sciopero regionale di 8 ore, ovvero per l’intero turno di lavoro, per il giorno 11 aprile 2024 ai sensi dell’art 2 c. 7 della legge 146/90. Saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore"

Autobus: sciopero di 8 ore

Con riferimento allo sciopero originariamente previsto per una durata di 4 ore per la giornata di domani, giovedì 11 aprile, TEP ha ricevuto comunicazione informale che in Emilia-Romagna l’agitazione è stata estesa di ulteriori 4 ore (per un totale di 8 ore complessive).

Saranno comunque rispettate le fasce di garanzia. Si avvisa pertanto che a Parma le corse del trasporto pubblico potrebbero subire annullamenti tra le 8.30 e le 12.10 e tra le 17 e le 21.

Ausl

Le direzioni generali dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma informano i cittadini che, in occasione dello sciopero regionale di tutti i settori pubblici e privati, indetto dalle Organizzazioni sindacali CGIL e UIL, nella giornata dell’11 aprile si potrebbero

verificare disagi nella consueta attività. Saranno, comunque, garantiti i servizi sanitari urgenti.

Servizi ambientali del comune di Fidenza

Nella giornata di giovedì 11 aprile le organizzazioni sindacali del settore funerario e del settore di igiene ambientale hanno confermato, anche per il territorio di Fidenza, l'adesione allo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL. Lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore di ogni turno di lavoro.

In ragione di ciò la San Donnino Multiservizi anticipa nella giornata di giovedì 11 aprile, fatte salve le attività essenziali, potranno verificarsi disservizi o ritardi nello svolgimento delle attività legate ai servizi ambientali e alla gestione cimiteriale.