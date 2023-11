Sciopero generale, Cgil e Uil in corteo per le vie del centro: "Adesso basta"

Cgil e Uil sono scesi in piazza nella mattinata di venerdì 24 novembre per un corteo in centro storico in occasione dello sciopero generale. Dopo il presidio di venerdì 17 novembre in piazza Garibaldi oggi è stata la volta di una vera e propria manifestazione. I partecipanti si sono ritrovati in piazzale della Pace per poi percorrere il tratto che porta in piazza Garibaldi, dove si sono tenuti gli interventi dal palco e i comizi. "Il Governo ha provato a metterci a tacere, senza riuscirci. Siamo tantissime e tantissimi anche a Parma oggi in piazza Garibaldi a urlare adessobasta! Per rilanciare il lavoro con Cgil e Uil" hanno sottolineato gli organizzatori dal palco.

Grande adesione anche a Parma oggi alla giornata di mobilitazione proclamata da CGIL e UIL al grido di "Adesso basta!". Un lungo corteo rosso e blu si è snodato lungo il centro storico per terminare in una piazza Garibaldi gremita. Sul palco Matteo Rampini, della segreteria confederale CGIL di Parma, ha introdotto il comizio di Stefano Mantegazza, segretario nazionale UILA UIL. Grande commozione ha accompagnato l'intervento di Paola Bergonzi, segretaria confederale CGIL Parma con delega alle politiche di genere, che ha presentato la piattaforma sindacale per una seria azione contro la violenza sulle donne, seguita da un minuto di silenzio di tutta la piazza.

Anche in questa occasione a protestare al fianco di lavoratrici e lavoratori c'erano studentesse e studenti, pensionate e pensionati, tutti insieme per chiedere al governo un'altra politica economica, sociale e contrattuale, salari più giusti e pensioni dignitose, contratti rinnovati e trattamento equo per le donne, investimenti nella sanità pubblica, attenzione ai giovani e al loro futuro, garanzia dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

Dalle prime stime non ancora definitive l'adesione allo sciopero registra un risultato intorno 70% in gran parte dei settori privati, in alcuni casi con la chiusura totale delle linee produttive. Una grande soddisfazione per le sigle sindacali che hanno convocato lo sciopero, il riconoscimento del grande impegno per le migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno rinunciato ad una giornata di stipendio in un momento particolarmente difficile per tutte e tutti. Hanno partecipato al presidio le associazioni studentesche di Parma UdU e Sinistra studentesca universitaria e i Giovani Democratici. Ha dato adesione alla mobilitazione il PD di Parma.