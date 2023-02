Sciopero dei treni il 12 e il 13 febbraio: disagi alla circolazione ferroviaria

Il sindacato Fast Emilia Romagna ha proclamato uno sciopero di 23 ore del personale mobile di Trenitalia Tper dalle ore 3:30 di domenica 12 alle ore 2:30 di lunedì 13 febbraio 2023.

Lo sciopero, che svolgendosi in giornata festiva non prevede fasce di garanzia del servizio, può comportare modifiche alla circolazione dei treni regionali anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Possibili variazioni anche per i collegamenti con le regioni limitrofe.

Regolari Frecce e Intercity.