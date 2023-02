Sissa Trecasali: senso unico alternato sulla Sp 43

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri, sulla Strada Provinciale 43 di Trecasali Torrile, da martedì 21 febbraio fino al 28 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18 e comunque fino a fine dei lavori, in Comune di Sissa Trecasali in corrispondenza del caseificio San Luigi.



La misura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della rete scolante del comprensorio di pianura 1° stralcio, in Comune di Sissa Trecasali in corrispondenza del caseificio San Luigi, lavori per cui è necessaria la parziale occupazione della carreggiata.