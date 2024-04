Strada Fontanini: scatta il limite dei 50 km all'ora

In via Fontanini a Parma, strada extraurbana molto trafficata che collega il quartiere Montanara alla frazione di Gaione, scatta il limite dei 50 chilometri all'ora. Lo ha stabilito il settore Mobilità e Trasporti del Comune di Parma che, attraverso un'ordinanza dirigenziale del 4 aprile, ha disposto il nuovo limite di velocità. I motivi della decisione sono in particolare due. In strada Fontanini "sono state riscontrate situazioni di pericolo determinate dalla eccessiva velocità dei veicoli in transito". Inoltre è stato rilevato che "nel tratto extraurbano, la strada presenta una carreggiata di dimensione ridotta e risulta priva di banchine transitabili".