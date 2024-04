Tre posti che organizzano Swap party a Parma. Ma di che cosa si tratta? Swap all'inglese o, più tradizionalmente, scambio è un modo piacevole per riciclare oggetti utili. Perchè scambiare le cose? E' un modo per fare shopping a costo zero, è ecologico, è un nuovo modo per allungare la vita delle cos, è un'occasione piacevole per conoscere altre persone, condividendo oggetti, idee, tempo e valori!

Swap party per bambini a Villa Ester

A partire dal 2 marzo 2024 ogni primo sabato del mese Ville Ester organizza un appuntamento per scambiare oggetti, vestiti e giocattoli rivolti alla fascia 0-3 anni Scambiare le cose è un modo per fare acquisti a costo zero, rispettare la natura dando altre vite agli oggetti e de è anche una buona occasione per fare conoscenze

Centro giovani federale

Anche il Centro giovani federale di via XXIV Maggio a Parma ha organizzato uno swap party, in collaborazione con Casa delle donne Parma e DESParma - Distretto di Economia Solidale. Nei mesi primaverile ed estivi arriveranno altre proposte, sempre orientate allo scambio senza soldi di vestiti ed accessori usati.

Solidalia, distretto di economia solidale

Il 25 e il 26 marzo si terrà l'appuntamento con il festival Solidalia alla Fattoria di Vigheffio. Sabato 25 maggio si terrà un incontro dedicato alla Fast Fashion e al suo impatto sull'ambiente e sui popoli. Il programma è ancora provvisorio. Nell'edizione del 2023 era stato organizzato uno Swap Party, in collaborazione con la Casa delle Donne di Parma.