Torna la Fiera di San Giuseppe

Sabato 16 pomeriggio e domenica 17 marzo tutto il quartiere Oltretorrente sarà coinvolto nell’attesissima e tradizionale Fiera di San Giuseppe, un appuntamento imperdibile, che per questa edizione 2024 promossa dal Consorzio Parma Centro, si rinnova e raddoppia con due giorni di eventi e intrattenimento, grazie al contributo del Comune di Parma (nell’ambito dell’Avviso pubblico per il rilancio dell’Oltretorrente) e agli sponsor STS CAT (Ascom) e Confesercenti Servizi.

La più antica fiera di quartiere sarà una grande occasione di socialità e di divertimento per tutti, attraverso un percorso tra mercati, gastronomia, degustazioni, mostre fotografiche, spazi giochi dedicati ai bambini e tanti negozi aperti.

La manifestazione, organizzata da Edicta e Bi&Bi, coinvolgerà l'intero quartiere, dalle 15 alle 23 di sabato per proseguire poi la domenica dalle 9 fino a sera.

Via D’Azeglio ospiterà bancarelle di hobbisti, artisti e ambulanti oltre a spettacoli e concerti.

Da non perdere le due mostre fotografiche realizzate in collaborazione con le attività commerciali che troveranno spazio lungo la strada.

Quindici cantine parteciperanno a “La Festa del Vino”, che avrà il suo cuore in Piazzale dell’Annunziata, con degustazioni guidate, accompagnate da spettacoli d’intrattenimento a tema.

I locali lungo via Bixio proporranno aperitivi, degustazioni e cene accompagnati da musicisti di strada. Lungo la strada si esibiranno artisti di strada, mentre uno street market offrirà una vasta gamma di prodotti vintage, artigianali e alimentari. Un'area con i gonfiabili dedicata ai bambini, posta all’incrocio con b.go Santa Caterina, garantirà divertimento per tutta la famiglia.

Un ampio Spazio Bimbi con i giochi di una volta sarà presente anche in via Imbriani e il San Giuseppe Baby Park, con gonfiabili e go-kart sarà collocato in Piazzale Picelli, aperto dalle 15 alle 20 di sabato e tutta domenica.

Piazzale Corridoni ospiterà una serie di food truck che offriranno birra, specialità parmigiane e hamburgheria, con musica live in orario aperitivo e dj set nelle ore serali (fino alle h.23.00).

La fiera sarà anche l’occasione per l’attesissima inaugurazione del nuovo OltreLab (ex Hub Cafè) in piazzale Bertozzi, che si terrà sabato alle ore 17,30 con uno spettacolo teatrale e, successivamente, una rappresentazione musicale in acustico, che accompagnerà l’aperitivo. OltreLab sarà aperto anche tutta la domenica per presentarsi alla città con iniziative proposte gastronomiche.