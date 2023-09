Traversetolo: week end di corsi rivolti a sanitari, soccorritori e forze dell'ordine

E' stato un week end di corsi - aperti alla cittadinanza, ai professionisti sanitari e alle forze dell'ordine - per la sede della Croce Azzurra di Traversetolo. L'associazione ha infatti aperto le porte per ospitare, a partire da venerdì 15 e per tutta la giornata di domenica 17 settembre una serie di approfondimenti, alcuni dei quali comprendevano anche esercitazioni e prove pratiche. Venerdì si è svolto il corso per la gestione delle emoraggie massive, a cui hanno partecipato volontari, forze dell'ordine e personale civile.

Nella mattinata di sabato si è svolto il corso di primo soccorso pediatrico, aperto alla cittadinanza mentre tra sabato 16 e domenica 17 settembre il corso di medicina tattica Tecc per la gestione del paziente in ambiente ostile, aperto a personale sanitario, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Gli operatori hanno condotto esercitazioni relative alla gestione dei feriti in un contesto di guerra o di difficoltà in ambito urbano, dagli atti terroristici alle sommosse.