Un viaggio di 1.400 chilometri in bicicletta per migliorare l'inclusione sociale a Parma

Due giovani e intraprendenti amici, Nicolò e Timoteo, partiranno il 15 agosto per in un viaggio ciclistico di 1.400 Km, da Amsterdam a Sarzana (SP), con un obiettivo ben preciso: promuovere l'inclusione sociale e la mobilità sostenibile a Parma. Il loro progetto si chiama "Cycling for Inclusion" e prevede la donazione di biciclette a chi ne ha bisogno, fornendo così una soluzione di mobilità accessibile a persone che altrimenti avrebbero difficoltà a ottenerla.

Per finanziare il progetto i due amici hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe. Le biciclette saranno dapprima donate all'associazione Arte Migrante Parma - impegnata da anni nell'inclusione attraverso eventi artistici e culturali - e poi, in collaborazione con FIAB Parma “Bici solidali”, saranno restaurate e dotate di accessori, contribuendo così a rendere Parma una città più accogliente e sostenibile.

"Il nostro progetto mira a cambiare positivamente la vita delle persone" affermano Nico e Timo. I fondi raccolti verranno utilizzati per il restauro di 20 biciclette da parte di Fiab Parma e di una bici con carretto per poter portare Arte Migrante nelle piazze di Parma, per l’acquisto di accessori per le biciclette come luci, lucchetti e campanelli, per il sostentamento delle attività portate avanti da Arte Migrante (eventi, manifestazioni e spettacoli). “Il ricavato aggiuntivo verrà devoluto per l’acquisto futuro di altre biciclette e per il sostentamento di Arte Migrante Parma” spiegano sulla campagna di raccolta fondi.

La campagna è raggiungibile a questo link