Vicopò: senso unico alternato con semaforo sulla Sp 62R

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la Strada provinciale 62R della Cisa, in località Vicopò, venerdì 3 marzo 2023, nella fascia oraria compresa dalle ore 9 alle 17.



La misura si è resa necessaria per consentire alla ditta EMC2 di estirpare le ceppaie dei tre platani posti a fianco della strada che erano stati abbattuti il 9 febbraio scorso, in quanto affetti dalla malattia “cancro colorato”. Per l’esecuzione di tali lavorazioni, occorre occupare parte di carreggiata stradale e pertanto necessita istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.