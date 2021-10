"Trieste chiama Parma risponde": presidio dei no Green pass in piazza Garibaldi

Nel giorno dello sgombero del presidio al porto di Trieste dei manifestanti contro il Green pass anche a Parma si è tenuto un presidio in piazza Garibaldi, in solidarietà ai lavoratori e agli attivisti contro il certificato verde. L'iniziativa, convocata come in altre città alle ore 17, ha visto la partecipazione di circa 200 persone. Alcuni manifestanti si sono seduti al centro della piazza, come stanno facendo le persone sgomberate dal porto a Trieste.