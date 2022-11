Giornata contro la violenza sulle donne: lo Spi Cgil di Parma organizza l’incontro “La violenza è una realtà"

La violenza di genere è purtroppo un fenomeno tristemente attuale, quotidiano, continuo e inesorabile. Le riflessioni e gli incontri con gli esperti non sono mai superflui, anzi hanno il pregio di tenere alta l’attenzione e dare strumenti concreti per contrastare le dinamiche tossiche. Per questo motivo, lo Spi Cgil di Parma, in collaborazione con l’Azienda USL ha deciso di organizzare, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’incontro “La violenza è una realtà – Conoscere le dinamiche per prevenire, curare e sostenere chi ne è vittima”. Gli interventi degli esperti andranno dall’ambito psicologico di sostegno alle vittime, ai percorsi di riabilitazione per gli uomini autori di violenza, fino all’analisi della legislazione attuale in tema di tutela delle donne. L’incontro si terrà martedì 29 novembre presso il salone “B. Trentin” della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5/A.

Interverranno:

Valentina Anelli, segretaria generale Spi Cgil Parma, Barbara Bruni – Dirigente Psicologa psicoterapeuta AUSL PR (Percorsi di salute e di cura), Alessio Testi – Dirigente Psicologo e psicoterapeuta AUSL PR Servizio Liberiamoci dalla Violenza (La cura degli uomini maltrattanti), Daniele Stefanì - già Segretario Regionale SILP-CGIL (La tutela delle donne maltrattate – i limiti della legislazione attuale). L’evento è aperto alla cittadinanza e la partecipazione è libera e gratuita. Sarà possibile seguire l’appuntamento anche in diretta streaming sulla pagina Facebook SPICGILParma.