Si avvicina l’accordo tra il Comune di Parma e RFI per il raddoppio della ferrovia Pontremolese

Le Commissioni Consiliari III e IV si sono riunite ieri in seduta congiunta per discutere l'Accordo di Programma tra il Comune di Parma e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per il raddoppio della ferrovia Pontremolese, tra le stazioni ferroviarie di Parma e Vicofertile. L'approvazione finale dell'Accordo da parte del Consiglio Comunale è prevista per lunedì prossimo, dopo un anno di confronto iniziato con la conferenza dei servizi riunitasi per la prima volta nel febbraio del 2023.

La tratta Parma – Vicofertile, parte del raddoppio della ferrovia Pontremolese, opera cruciale per il sistema del Paese, interessa il territorio parmense su una lunghezza di 8 km circa, per un investimento previsto di circa 486 milioni di euro. La nuova opera ferroviaria si svilupperà per i primi 5 km in variante di tracciato, di cui una parte in galleria (circa 2 km), ed i restanti 3 km verso Vicofertile in sostanziale affiancamento alla linea esistente.

Un aspetto fondamentale dell'Accordo è l'individuazione di Opere Compensative, soprattutto nella fase di uscita da Parma, finanziate da RFI per un valore di circa 9.7 milioni di euro. Queste comprendono varie opere di mitigazione ambientale, la realizzazione di una pista ciclabile tra Parma e Vicofertile della lunghezza di circa 6,8 km, in parte realizzata sul sedime ferroviario dismesso, e l’ampliamento della cassa di espansione del Maretto. Inoltre, sono presenti nell’Accordo le modalità di risoluzione delle interferenze viarie tra la nuova linea ferroviaria e le viabilità di Via Volturno/Strada Martiri della Liberazione, Strada dei Mercati e Strada Valera di Sopra.

“Il raddoppio della Pontremolese è un’opera strategica per il sistema Paese nel suo complesso e giocherà un ruolo importante nel rafforzare l’interconnessione di Parma all’Europa e al mondo” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma “Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto, sia perché il potenziamento del trasporto su ferro risulta fondamentale per uno sviluppo sostenibile della mobilità del futuro, sia perché attraverso il supporto di RFI riusciremo a sviluppare importanti opere di riqualificazione che potranno aumentare ulteriormente il benessere complessivo del nostro territorio”.

La linea ferroviaria Pontremolese, con un percorso di circa 110 km, assume un ruolo di vitale importanza nel tessuto infrastrutturale del territorio italiano. Attraversando le valli dei fiumi Magra e Taro e collegando le stazioni di Parma e Fidenza con La Spezia, essa rappresenta un fondamentale collegamento tra la dorsale tirrenica Pisa-Genova e la direttrice Milano-Bologna, inserendosi nella Rete Ten del Comprehensive Network.