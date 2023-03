Zebre e Libera Rugby: al via campagna contro l'omolesbobitransfobia

Rispetto, disciplina, integrazione sono valori che appartengono certamente al rugby, ma sta alla singola persona, a chi interpreta lo sport nella maniera corretta e completa, mantenerli alti, cercando possibilmente di promuoverli nella vita di tutti i giorni.

E’ con questo spirito che le Zebre Parma e il Libera Rugby Club hanno deciso di fare squadra, lanciando un messaggio forte e importante contro l’omolesbobitransfobia. La franchigia della Federazione Italiana Rugby e la prima squadra rugbistica inclusiva e gay-friendly d’Italia hanno presentato quest’oggi la campagna #ZebraLibera, iniziativa che mira a informare e sensibilizzare tifosi e appassionati sull’importanza di vivere un ambiente di gioco accogliente e rispettoso per chiunque, combattendo le discriminazioni per l’orientamento sessuale o l’identità di genere.

La campagna si svilupperà sui canali digitali e social delle due società in vista del 16° turno del torneo internazionale BKT United Rugby Championship, in programma venerdì 24 marzo allo Stadio Lanfranchi di Parma. In occasione dell’ultima partita casalinga della stagione, che alle ore 20:10 vedrà il XV del Nord Ovest sfidare i Gallesi Cardiff Rugby, la Cittadella del Rugby di Parma ospiterà rappresentanti del Libera Rugby Club, ma anche associazioni e istituzioni del territorio impegnati sul fronte dei diritti LGBTQIA+. Sarà un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione che farà incontrare e discutere realtà e soggetti diversi, tutti orientati a vario titolo verso il rispetto delle diversità e l’integrazione.

Non è la prima volta che Zebre e Libera Rugby Club scendono in campo insieme a favore dei diritti civili e dell’inclusività. Nel 2018, a seguito di un percorso di dialogo e collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e con la franchigia ducale, usciva il calendario “Rainbow 365 – Colori vs Omofobia”, il cui ricavato fu devoluto in beneficienza a Magicaburla, associazione onlus di Roma che svolge attività di clownterapia nei reparti pediatrici italiani.

Grazie all’attività del Libera Rugby Club, nel 2021 la FIR ha cambiato il suo statuto per inserire la clausola di antiomofobia, mentre la città di Roma è stata scelta dalla federazione International Gay Rugby come sede, per la prima volta nella storia italiana, della Bingham Cup 2024, il mondiale di rugby di squadre inclusive.

La campagna #ZebraLibera si colloca dunque sulla scia del proficuo rapporto di collaborazione avviato da tempo dalle due realtà rugbistiche di riferimento per il rugby d’élite internazionale e la comunità LGBTQIA+.

Consapevoli della propria mission e dello spirito squisitamente inclusivo dell’iniziativa, Zebre e Libera Rugby Club hanno deciso di rivolgere l’appello alla propria rete di tifosi, appassionati, tifosi e partner che sostengono i due club.

Attraverso il meccanismo della catena virtuale di passaggi, chiunque può partecipare alla campagna #ZebraLibera ed esprimere il suo contributo, pubblicando sul proprio profilo Instagram una storia in cui rispondere semplicemente alla domanda “Che cos’è per me l’inclusività” taggando le pagine @zebreparma e @liberarugby