Zona 30, Guerra: "A Parma ce ne saranno tante altre"

La decisione del comune di Bologna di adottare il limite di 30 chilometri orari in gran parte della città ha diviso i cittadini creando un dibattito molto acceso. Per alcuni, la riduzione della velocità ha rappresentato un beneficio, per altri un problema legato soprattutto allo scorrimento del traffico lungo le arterie principali. Parma aveva adottato provvedimenti simili in diverse aree all'interno del perimetro cittadino: in alcune zone della città erano sorte le cosiddette "Zone 30". Per il sindaco, Michele Guerra, si andrà sempre più verso questa direzione.

"Parma sta lavorando da mesi ma non per rendere tutta la città in "Zona 30" - spiega il primo cittadino a margine delle celebrazioni di San Sebastiano, il Patrono della Polizia Locale- ma per fare in determinati luoghi queste zone che servono a calmierare la velocità e ridurre gli impatti del traffico. Ma, soprattutto, per rendere più vivibili quartieri residenziali e aree intono alle scuole che necessitano di queste misure. Abbiamo visto ottimi effetti dove siamo intervenuti, tanto che abbiamo posto delle risorse a bilancio per continuare in questa direzione. Direi che si tratta di una soluzione che non incide sui tempi di vita della città, ma induce a comportamento virtuosi nei cittadini, andando a migliorare la prospettiva di vivibilità che restano fondamentali per quelle aree".