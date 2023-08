Si rompe la caviglia mentre percorre il sentiero del Monte Fontanini: 16enne trasportato al Maggiore

Nella serata del 16 agosto si è svolto un intervento da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Orsaro per un 16enne residente in provincia di Parma che si trovava sul sentiero basso del monte Fontanini, nel comune di Corniglio. Il ragazzo si trovava insieme ad un gruppo e, lungo il percorso, ha riportato un sospetto trauma ad una caviglia che gli ha impedito di proseguire in autonomia.

Tre squadre della stazione monte Orsaro, con i mezzi fuoristrada, sono giunte vicino al luogo dove si trovava la comitiva. I tecnici della stazione monte Orsaro (tra cui un sanitario), dopo aver valutato il giovane e la situazione, hanno posizionato su barella portantina l'infortunato per trasportarlo fino ai mezzi fuoristrada. Il ragazzo è stato così portato al Passo del Cirone dove si trovava l'ambulanza di Ghire che lo ha preso in carico per trasportarlo all'ospedale Maggiore di Parma.