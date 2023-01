Rubano la borsa ad una 83enne mentre fa spesa e le prosciugano il conto: arrestata banda di peruviani

Hanno avvicinato un'anziana di 83 anni mentre stava caricando la spesa all'interno della sua auto nel parcheggio di un supermercato di Fontanellato, l'hanno distratta - facendo cadere a terra alcune monetine - per poi rubarle la borsa, che si trovava in auto. Erano le 11.20 circa.

Tre peruviani, due uomini di 30 e 32 anni e una donna di 23 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Fontanellato nella mattinata di mercoledì 18 gennaio, grazie alla collaborazione del proprietario di un negozio, dove i tre avevano appena acquistato degli occhiali. Ora si trovano nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima.

Dopo il furto i tre, già arrestati per gli stessi reati nel 2022 a Roma ed arrivati in Italia con un volo nel mese di dicembre, hanno acquistato due paia di occhiali di pregio all'interno di un negozio di ottica a Fontanellato, poi sono saliti in auto - una Lancia Y a noleggio - e si sono diretti verso Parma lungo la via Emilia.

Il proprietario del negozio si è insospettito, nonostante i tre abbiano pagato con la carta e digitato il codice corretto, ed ha chiamato i carabinieri. Grazie a questa azione i militari sono riusciti a risalire all'auto utilizzata dai malviventi e ad intercettati. I tre hanno anche tentato di acquistarne un terzo paio di occhiali, ma il pagamento non andava a buon fine ed i tre frettolosamente lasciavano il negozio, nonostante l’invito della negoziante di fare un altro tentativo, poiché aveva avuto problemi di linea. Insospettitasi dalla fretta, si affacciava sulla piazza e notava che gli acquirenti salivano a bordo di un’autovettura Lancia Ypsilon di colore blue parcheggiata, fra l’altro, in area ZTL.

Oltre all'acquisto delle due paia di occhiali I malviventi hanno anche prelevato 600 euro, con la carta dell'anziana derubata, dallo sportello postale di Fontanellato, solo 4 minuti dopo il furto. In pochi minuti quindi i tre peruviani hanno prosciugato il conto corrente della donna. I tre peruviani sono stati arrestati per utilizzo indebito di carta di credito e denunciati per il furto della borsa.

La vittima del furto a seguito di individuazione fotografica riconosceva senza ombra di dubbio uno dei due uomini come colui che le sottraeva la borsa dopo averla distratta. Le telecamere del comune di Fontanellato, invece, hanno immortalato i tre mentre entravano ed uscivano dall’ottica prima e dopo gli acquisti. I tre al termine delle formalità di rito sono stati arrestati per l’indebito utilizzo delle carte di pagamento e denunciati per il furto aggravato della borsa. Gli stessi sono allo stato trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa del rito per direttissima. La vittima è già tornata in possesso dei contanti indebitamente prelevati dallo sportello bancomat.