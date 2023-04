Tragedia in Trentino: 27enne parmigiano muore per un malore durante il sonno

Tragedia in Trentino, in località Pietramurata. Nicola Rinaldi, un ragazzo 27enne di Langhirano, è stato trovato morto, nella mattinata di domenica 16 aprile, all'interno del suo furgone nei pressi della pista di motocross 'Ciclamino' dove è in corso di svolgimento il mondiale di motocross. Secondo le prime informazioni sarebbero stati gli amici a trovare il corpo senza vita del giovane. Le cause del decesso sono in corso di accertamento ma è probabile che la morte sia avvenuta per cause naturali. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno effettuato un sopralluogo.

Nicola, assieme ad alcuni amici, era partito sabato 15 aprile da Langhirano, giungendo a Dro per assistere, domenica 16, alla gara del Motomondiale di cross. Si erano sistemati in un furgone attrezzato per dormire e lì, assieme agli amici, Nicola aveva passato la notte.

Al momento del risveglio, vedendo che Nicola non dava segni di vita, gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi sanitari, mentre si alzava in volo l’elisoccorso per raggiungere la pista di Pietramurata e velocizzare il più possibile l’intervento e il trasporto in ospedale del giovane. Purtroppo, però, ogni tentativo si è rivelato vano: Nicola si era spento definitivamente.

E quello che doveva essere un weekend spensierato si è rivelato un dramma spaventoso. La vicenda è seguita dai carabinieri di Riva del Garda; l’ipotesi più probabile è che a togliere la vita a Nicola sia stato un malore durante il sonno.