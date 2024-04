Aggressione e omicidio, tragica lite in strada dei Mercati: ucciso un ragazzo

Violenta lite nei pressi di strada dei Mercati. Un ragazzo di origini straniere, è stato ucciso e le indagini sono immediatamente partite. Non si conoscono al momento altri dettagli sull'accaduto. Da una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto sembra che il decesso sia avvenuto stamattina, 16 aprile, in seguito ad una lite le cui cause sono in corso di accertamento.

Stando ai primi accertamenti, il giovane, gravemente ferito, è stato trovato all'interno di un casolare abbandonato all'incrocio tra strada Stallini e Strada Cornocchio, nella zona di strada dei Mercati. Aveva segni di una violenta aggressione sul corpo. Soccorso dai sanitari del 118 sarebbe morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato e la polizia scientifica che sta effettuando un sopralluogo alla ricerca di tracce di sangue e di elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuta l'aggressione.

Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato colpito con estrema violenza, probabilmente nel corso di una lite o di un pestaggio. Il casolare abbandonato, da anni al centro delle proteste dei residenti per la situazione di degrado, è rifugio per tossici, spacciatori e senza fissa dimora.

