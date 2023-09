A1, terribile scontro tra un tir, un pullman e un furgone: un morto e un ferito gravissimo. Autostrada chiusa

Grave incidente tra Fidenza e Fiorenzuola, al chilometro 81 Nord. Scontro tra due mezzi pesanti, un camion, un pullman. Sarebbe stato coinvolto anche un terzo mezzo, un furgoncino. Uno dei conducenti, un uomo di 49 anni residente in Toscana, ha perso la vita. L'altro è ferito gravemente e si trova nel reparto di rianimazione. Da Parma e da Brescia si sono alzati in volo gli elicotteri dei due ospedali.. Sul posto tre ambulanze con il personale del 118. Ci sono anche i vigili del fuoco sul luogo dell'incidente, oltre alla Polstrada. Al momento l'autostrada è bloccata. Si segnalano 6 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma.

Alle 11:30 circa sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano, causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 81 che ha visto coinvolti vari veicoli. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.? Attualmente all'interno del tratto chiuso, il traffico transita su una corsia e si registrano 9 km di coda in direzione Milano. Agli utenti diretti verso Milano dopo l'uscita obbligatoria a Parma, dove si segnalano 3 km di coda, si consiglia di proseguire lungo la SS9 via Emilia e rientrare in A1 a Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di seguire le indicazioni per la A22 del Brennero e per la A4 Torino-Trieste verso Milano.