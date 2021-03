Abbandona rifiuti e crea una discarica abusiva in zona Fiera: multato 53enne nigeriano

Aveva abbandonato, nel corso delle ultime settimane, una grande quantità di rifiuti di ogni tipo, all'interno di un'area in zona fiera, segnalata più volte dai residenti come degradata, per la presenza di numerosi oggetti abbandonati. Un 53enne nigeriano è stato identificato e sanzionato amministrativamente dai carabinieri forestali per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo.

Secondo quanto ricostruito dai militari, che hanno lavoratoro in collaborazione con i colleghi del Comando provinciale, sarebbe lui l'autore dell'abbandono di rifiuti nella zona di via Fortunato Rizzi. L'uomo è risultato essere il proprietario di molti degli oggetti finiti nella discarica abusiva. Il 53enne, che ha ammesso le sue responsabilità, ha bonificato l'area a proprie spese. Ora dovrà pagare una multa di 600 euro.