Aeroporto, la delusione della maggioranza: "Il progetto non sembra rispettare le nostre richieste"

In questi giorni è arrivato sul tavolo dell’Amministrazione comunale di Parma e degli altri enti interessati il nuovo masterplan dell’Aeroporto Giuseppe Verdi. "Ci duole dover esprimere una sorpresa generalizzata per il mancato recepimento delle indicazioni che abbiamo sempre manifestato con chiarezza e coerenza lungo tutto quest’anno. Il progetto non sembra, nella sostanza, presentare la cifra di cambiamento richiesta sulla natura dei voli che dovrebbero partire e arrivare nella nostra città". I gruppi consigliari di maggioranza, Partito Democratico, Effetto Parma, Prospettiva e Sinistra Coraggiosa, hanno manifestato le loro perplessità circa il masterplan dell'Aeroporto.

"Dopo un anno di forte impegno di molti per arrivare a un progetto migliorativo che andasse nella direzione i un aeroporto passeggeri e non basato sul business logistico e cargo, cioè di una infrastruttura che veramente serva alla città per collegarla meglio all’Europa, possiamo al momento ritenerci delusi di quanto abbiamo fin qui visto. Riteniamo che per il bene della città e rispettando gli indirizzi dell'amministrazione, la volontà espressa da tutti i candidati a sindaco e i sentimenti di molta parte della cittadinanza e della società civile locale, si debba e si possa cambiare rotta, per arrivare a un progetto soddisfacente e condivisibile che dia a Parma un’ infrastruttura sostenibile e realmente al servizio del suo territorio".