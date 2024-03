Aggredisce un passeggero del treno per rubargli il monopattino: denunciato

Ha aggredito un passeggero, mentre si trovava a bordo del treno regionale Bologna-Milano che stava per fermarsi alla stazione di Parma, per rubargli il monopattino elettrico. Un 24enne senegalese è stato denunciato dalla polizia ferroviaria: gli agenti lo hanno riconosciuto anche grazie ad un berretto di lana, perso durante la colluttazione con la vittima del furto. .

I fatti risalgono alla fine di febbraio quando una pattuglia della Polfer, allertata da un viaggiatore, è intervenuta al binario 3 per una colluttazione tra due persone. Sul posto, però, i poliziotti hanno trovato solamente un uomo con vistose ferite al volto che ha denunciato di essere stato rapinato del proprio monopattino elettrico a bordo del treno regionale proveniente da Bologna. La vittima ha raccontato ai poliziotti che, proprio mentre il treno era in procinto di fermarsi nella stazione di Parma, ha notato un altro viaggiatore impossessarsi del suo monopattino elettrico e scendere repentinamente dal convoglio. La vittima è scesa, a sua volta, per rincorrere l’autore del furto; questi, raggiunto dopo pochi metri sul binario, ha più volte colpito al volto il proprietario del monopattino ed è poi scappato.

Dopo aver soccorso la vittima, poi trasportata in ambulanza presso l’ospedale Maggiore di Parma, sono subito scattate le indagini portate avanti raccogliendo le testimonianze dei presenti e visionando le immagini del sistema di videosorveglianza presente sia in stazione che a bordo del treno dove è avvenuto il furto.

Si è infine giunti all’identificazione del presunto rapinatore, un 24enne di origine senegalese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, tradito tra l’altro da un particolare berretto di lana, perso durante la colluttazione. L’uomo è stato riconosciuto è fermato nei giorni scorsi dalla Polfer, sempre all’interno della stazione di Parma. Per lui è scattata immediatamente la denuncia in stato di libertà per rapina e lesioni personali