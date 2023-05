Aggredito e centrato da un pugno in via Euclide dopo una rissa: ricoverato in ospedale

Dalle parole ai fatti in un attimo. Con un gruppo di persone che ne affronta un altro: prima la discussione, poi la lite, infine calci e pugni davanti a un gruppetto di testimoni. Succede nel pomeriggio di mercoledì 24 maggio, in via Euclide, nei pressi del parco Celestina Bottego, inaugurato ieri qualche ora prima della rissa.

In ospedale, centrato da un pugno in coda a una rissa durata una manciata di minuti, è finito un uomo sui quarant'anni.

Stando ad alcuni testimoni, a sferrare il cazzotto sarebbe stato un quarantenne, poi fuggito insieme al gruppetto di persone che si trovava con lui.



La persona ferita è stata ricoverata in ospedale (sul posto sono arrivati i volontari del 118), mentre le persone che si trovavano insieme alla vittima si sono dileguate subito dopo l'aggressione che sarebbe avvenuta in strada.Regolamento di conti? Futili motivi? Problemi di soldi? Indagano i carabinieri.