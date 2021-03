"Al Barbieri 255 pazienti: un terzo ha meno di 65 anni"

“Sono 255 i pazienti ricoverati al Covid Hospital Barbieri, di questi 217 positivi e 38 negativi di età compresa tra i 25 e i 96 anni, ma un terzo ha età inferiore ai 65 anni. Sono malati impegnativi con polmoniti interstiziali seguiti costantemente da équipe da internisti, anestesisti del 2° servizio di Anestesia e Rianimazione del Maggiore e psicologi che stabiliscono terapie e fabbisogno di ossigeno”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo il punto sui ricoverati al Padiglione Barbieri, nel consueto aggiornamento del lunedì con la responsabile Tiziana Meschi.

“E’ un momento delicato – ribadisce la professoressa Meschi – il picco è atteso tra una settimana, 10 giorni. Quindi serve la collaborazione di tutti per evitare assembramenti inutili e mantenere la mascherine sempre, anche in famiglia perché lo ricordo ancora, i contagi sono tra famigliari e tra amici. Abbiamo bisogno di un aiuto consapevole ed efficace affinché gli ospedali non vengano messi ulteriormente sotto pressione e possano gestire i pazienti Covid ma anche i pazienti non Covid che hanno altrettanto bisogno di assistenza”.

Allegati