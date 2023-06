Al Parco con droga e bilancino: denunciato pusher 18enne

I Carabinieri della Stazione Oltretorrente hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un diciottenne, controllato in prossimità del Parco Falcone Borsellino. Lo stesso, alla vista della pattuglia ha inizialmente cambiato strada, per poi tentare di nascondersi. Durante l’identificazione è stato molto teso e preoccupato, facendo scattare la perquisizione che ha consentito di trovare dieci grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il rinvenimento di droga e bilancino insieme fanno ritenere che la sostanza stupefacente fosse destinata allo spaccio, motivo per cui è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Durante i controlli, i Carabinieri della Stazione Radiomobile di Parma hanno denunciato in stato di libertà per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli un filippino 29enne, residente a Parma, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Lo stesso controllato in via Po è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 17.5 centimetri e vari arnesi da scasso.