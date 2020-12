Al parco Ducale con 600 grammi di hashish: arrestato 42enne

Stava uscendo dal parco Ducale ed è stato controllato dai carabinieri della compagnia di Parma. I militari, infatti, lo conoscevano come persona già coinvolta in passato in indagini relative allo spaccio di droga. Un marocchino di 42 anni, residente nella nostra città, è stato arrestato poichè trovato in possesso di 600 grammi di hashish. L'arresto è avvenuto nel corso di alcuni controlli, portati avanti dai militari proprio all'interno dell'area verde. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro ed il 42enne associato al carcere di Via Burla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.