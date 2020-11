Al parco Ducale con la droga e una forbice: denunciato 21enne albanese

E' stato fermato dai carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente mentre si trovava al parco Ducale ed è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Un 21enne albanese, infatti, è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish, oltre ad un paio di forbici da giardiniere. Il giovane è stato fermato durante i controlli che i militari hanno effettuato all'interno dell'area verde, proprio per contrastare lo spaccio di droga. Sempre a Parma un 44enne italiano è stato denunciato per evasione: aveva infatti lasciato la propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari.. I militari, durante un controllo di routine, non lo hanno trovato a casa.