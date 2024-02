Due intossicati. Uno è grave. Entrambi adesso si trovano in camera iperbarica a Parma. È il bilancio di un incendio avvenuto stanotte ad Alberi, in una villetta in strada Martinella. Sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Si indaga sulle cause che hanno provocato le fiamme. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio.