AlertSystem, il messaggio del sindaco sul maltempo

Attraverso l'attivazione dell'AlertSystem il sindaco, Michele Guerra, ha inviato un messaggio vocale in merito alla situazione meteo. Il messaggio recita:

"Buongiorno. Sono Michele Guerra, Sindaco di Parma. Le intense piogge in corso sulla fascia appenninica stanno determinando piene significative su vari corsi d'acqua provinciali. In particolare il torrente Baganza e il torrente Parma presentano livelli particolarmente elevati. La situazione è in costante monitoraggio da parte degli Enti preposti. Vi invito a seguire i canali istituzionali per tenervi aggiornati in merito all'evoluzione dell'evento e ad adottare le necessarie misure di riduzione del rischio. Grazie dell'attenzione. Cordiali saluti".