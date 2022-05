In viale Toschi con 20 ovuli di cocaina in tasca: arrestato 34enne nigeriano

Un nigeriano di 34 anni è stato arrestato nella giornata di ieri, sabato 7 maggio per spaccio dai carabinieri che stavano effettuando alcuni controlli nella zona dell'Oltretorrente, proprio per prevenire il fenomeno dello smercio di droga. L'uomo, infatti, controllato dai militari in viale Toschi, aveva in tasca 20 ovuli di cocaina, pronti ad essere immessi sul mercato, per un toltale di poco più di 20 grammi di cocaina. Al termine delle formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I controlli, che si sono svolti sabato, hanno interessato i luoghi del centro città con l’obiettivo di prevenire gli episodi che in passato hanno creato più allarme sociale con riferimento alle aggregazioni giovanili. Proprio la costante presenza delle pattuglie ha arginato il fenomeno mentre le incessanti attività d’indagine hanno consentito all’Arma di Parma di dare un volto agli autori dei delitti denunciati. Nello specifico, da inizio anno sono stati arrestati 11 minori e denunciati 25 presunti responsabili di rapine furti e lesioni. Nella giornata di ieri oltre a diversi giovani identificati sono stati sequestrati oltre 15 grammi di stupefacente e segnalati sei persone quali assuntori.