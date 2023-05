Bloccati due spacciatori di cocaina in via Volturno, uno cerca di aggredire i carabinieri: arrestati due albanesi

Due spacciatori di cocaina albanesi di 24 anni sono stati arrestati dai carabinieri in via Volturno a Parma. L'episodio è avvenuto verso le ore 16 del 19 maggio nel corso di alcuni controlli dei militari in borghese. I carabinieri hanno visto due giovani con atteggiamento sospetto a bordo di un'auto utilitaria che effettuavano uno strano andirivieni da alcuni garage della zona.

Uno dei due è stato bloccato e perquisito mentre usciva da uno dei garage: in tasca aveva 50 grammi di cocaina e 1.700 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. I carabinieri hanno perquisito anche il garage: dentro hanno trovato un bilancino di precisione e materiale usato per il confezionamento delle dosi, nastro adesivo e ritagli di cellophane.

I militari hanno perquisito anche il passeggero dell'auto, che era rimasto in macchina in attesa del complice. Si tratta di un albanese, sempre di 24 anni. Quando i carabinieri in borghese si sono qualificati il giovane ha cercato di scappare e di colpire i militari, per prendere tempo per la successiva fuga. Dopo una breve colluttazione è stato bloccato e perquisito: in auto sono stati rinvenuti quattro telefoni cellulari, mentre nelle tasche e portafogli la somma complessiva di mille e 300 euro in banconote di piccolo taglio.

I due giovani condividevano un appartamento a Colorno. All’interno dell'abitazione sono stati trovati altri due loro connazionali coetanei, risultati

estranei ai fatti, mentre nelle stanze nella disponibilità dei due giovani controllati a Parma si rinvenivano ulteriori 4 mila euro.

I due albanesi sono stati quindi arrestati nella flagranza di concorso in detenzione ai fini di spaccio di cocaina e per il secondo anche resistenza a

Pubblico Ufficiale e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso le camere di sicurezza della Compagnia di Parma.