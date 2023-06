Arriva da Chisinau senza 'titolo di viaggio': respinta e imbarcata per la Moldavia

Nella giornata di ieri, domenica 4 giugno, è atterrato all'aeroporto Verdi di Parma, intorno alle 22:30, il volo Fly One proveniente dalla Moldavia, da Chisinau più precisamente. Al termine delle operazioni di atterraggio sono stati effettuati tutti i controlli di rito nei confronti dei passeggeri presenti sull'aereo da parte della Polizia di frontiera. È stata fermata una donna di 52 anni nata Moldavia che non è stata in grado di dimostrare la motivazione del viaggio, oltre che sprovvista di sufficienti mezzi di sussistenza in merito sia al periodo che alle modalità di soggiorno a Parma, che per il rientro nel Paese d'origine. Per questo motivo è stato effettuato il respingimento alla frontiera e quindi la signora è stata reimbarcata sul volo per Chisinau.