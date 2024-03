L'artigiano denunciato per un furto di 15 anni fa

Un artigiano di 53 anni, pluripregiudicato, è stato denunciato 15 anni dopo aver commesso un furto, grazie alle analisi del Dna, effettuate dal Ris di Parma.

Il 2 maggio del 2009 alcune persone avevano effettuato un furto in un locale di Carugo, spaccando i vetri della porta di sicurezza con dei grossi sassi. Erano entrati e avevano fatto razzia dagli scaffali, prendendo ogni tipo di merce per un valore di circa 1.500 euro. I carabinieri avevano repertato alcuni frammenti di vetro con tracce ematiche, che erano state mandate ai Ris di Parma per l'estrapolazione e la comparazione del profilo genetico con quelli presenti in banca dati, senza però avere un riscontro, almeno fino a qualche giorno fa.

A 15 anni di distanza dai fatti uno di loro è stato individuato tramite il Dna il cui uso da allora ha fatto moltissimi progressi. Incrociando i dati, c'è stato il così detto match. L'uomo, di 53 anni, è un artigiano brianzolo pluripregiudicato. Il Dna gli era stato prelevato per altri presunti reati e con le nuove tecniche e le banche dati molto più fornite è stato riconosciuto come responsabile di concorso in furto aggravato per l'episodio del 2009 di Carugo. L'uomo è stato denunciato.