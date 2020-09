Assalto ad una pizzeria di Vicofertile: i banditi rubano soldi e cibo

Sono riusciti ad entrare all'interno della pizzeria Totò e Peppino di Vicofertile e a rubare denaro e cibo. L'episodio è avvenuto l'altra sera in piazza Terramare. I banditi, che non sono ancora stati identificati, avrebbe forzato la porta d'ingresso per poi introdursi all'interno dell'edificio. Una volta dentro i ladri hanno svuotato il registratore di cassa, che conteneva il fondo cassa, ed hanno rubato anche alcune scorte di cibo. I carabinieri sono arrivati sul posto per effettuare un sopralluogo: le indagini sono iniziate allo scopo di identificare i malviventi.

