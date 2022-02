Tentano di salire sul bus con il Green pass falso: denunciate 4 persone

Hanno tentato di salire a bordo di un autobus con un Green pass 'prestato' da altre persone. Una terza persona, una 28enne nigeriana, non è stata in grado di giustificare il possesso del certificato verde di un'altra persona. Un 18enne di Traversetolo, poi, aveva il Green pass ma non i documenti di identità. Gli agenti hanno riscontrato la non coincidenza tra le generalità dichiarate e quelle estrapolate dalla scansione del Qr-Code. Quattro persone sono state identificate e denunciate dai poliziotti delle volanti, che hanno effettuato diversi controlli nella zona del centro storico. Un 29enne italiano pregiudicato e residente a Bologna è stato bloccato in piazzale della Pace mentre importunava i passanti e danneggiava arbitrariamente alcune auto parcheggiate. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato: nei suoi confronti è stato anche emesso un foglio di via obbligatorio da Parma: non potrà tornare nella nostra città per tre anni.